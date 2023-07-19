“فاغنر” تنشر صوراً لقائدها وهو يرحب بمقاتليه في بيلاروسيا

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نشرت قوات “فاغنر” صورا لقائدها يفغيني بريغوجين وهو يرحب بمقاتليه في بيلاروسيا.

وقال قائد فاغنر “مقاتلونا سيبقون في بيلاروسيا لبعض الوقت”.

وأوضح أن “ما يحدث على الجبهة في أوكرانيا عار ولا يجب أن نشارك فيه”.

وأضاف: “سنجعل جيش بيلاروسيا ثاني أفضل جيش في العالم وسنقاتل من أجلهم إذا لزم الأمر”.

وكانت جماعة رصد ومراقبة قالت سابقا إن المزيد من المرتزقة من شركة المقاولات العسكرية الروسية فاغنر دخلوا بيلاروسيا في اليومين الماضيين، حيث يواصلون الانتقال إلى الجمهورية السوفيتية السابقة بعد تمرد قصير الأمد الشهر الماضي.

وأعلنت “بيلاروسكي هاجون”، وهي جماعة نشطاء بيلاروسية تراقب تحركات القوات في بيلاروسيا، أن قافلة من نحو 20 مركبة تحمل الأعلام الروسية وشارات فاغنر دخلت البلاد الاثنين متجهة نحو معسكر عرضت السلطات البيلاروسية استضافتهم فيه. وأضافت أنها ثالث قافلة من مرتزقة فاغنر تدخل البلاد منذ الأسبوع الماضي.

وصرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي توسط في اتفاق أنهى تمرد الشهر الماضي الذي شنه قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، بأن جيش بلاده يمكن أن يستفيد من الخبرة القتالية للمرتزقة.