فايننشال تايمز: أمريكا ترفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية خلال أسابيع

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قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية، إنه من المتوقع أن يتم رفع الحظر على بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما أوضحت صحيفة فايننشال تايمز.

تصدير الأسلحة الهجومية إلى السعودية

وأضافت، أن رفع الولايات المتحدة حظرها على بيع الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية قد يتم خلال أسابيع، مشيرة إلى أن القرار يعد مؤشرًا قويًا على تحسن العلاقة بين واشنطن والرياض.

وكان جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، التقى قبل أيام الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، في زيارة حظيت باهتمام إقليمي ودولي، بمدينة الظهران شرق المملكة، وذلك بالتزامن مع اقتراب إبرام اتفاقيات أمنية واستراتيجية بين الرياض وواشنطن، من بينها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وخلال لقائهما الذي انعقد في مدينة الظهران بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، حيث قارب الطرفين على الانتهاء منها.

كما تضمن اللقاء بحث ما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كما تم بحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.