فتح التسجيل بمراكز الرعاية النهارية

المناطق-متابعات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية التابعة لها للعام التأهيلي 1445هـ، اعتباراً من تاريخ 20/7/2023 حتى نهاية يوم 17/8/2023.

وتقدم مراكز الرعاية النهارية الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة والمتعددة الذين لا يستفيدون من برامج الدمج في التعليم، ويتم قبول المستفيدين على فترات صباحية أو مسائية لا تقل عن 5 ساعات في كل فترة، حسب اشتراطات محددة.

وتواصل تلك المراكز تقديم خدماتها للإناث من سن 2 وحتى 45 سنة، في مراكز مستقلة خاصة بهن، أما الذكور ممن كانت أعمارهم أقل من سن 12 سنة فيمكن تقديم الخدمة لهم في مراكز الإناث، وفي حال كانوا أكبر من 12 سنة فتقدم لهم الخدمة في مراكز مستقلة للذكور، كما توفر برامج صيفية لا تتحمل الدولة رسومها.

وتشمل الخدمات المقدمة من مراكز الرعاية النهارية، علاج علل النطق والتخاطب، وبرامج تعديل السلوك، والعلاج الطبيعي، والوظيفي، والعلاج بالعمل، والخدمات الاجتماعية والتربوية، إضافة إلى العناية الشخصية.