فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة أم القرى

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فتحت جامعة أم القرى اليوم إلكترونيا عبر بوابة القبول الموحد , باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة أم القرى لعام 1445 هـ في درجة البكالوريوس للطلبة السعوديين وأبناء المواطنات السعوديات وأمهات المواطنين السعوديين , وذلك وفقا لعدد من الضوابط والشروط التي تتضمن :أن تكون الجامعة أو الكلية المحول منها معترفا بها في وزارة التعليم، أو من مؤسسة تعليمية مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة إذا كانت خارج المملكة ، وألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية ، وكذلك لا يتم تحويل الطالب من خارج الجامعة، إلا بعد اجتيازه للاختبارات والمقابلات التي تشترطها بعض التخصصات والتي تم إقرارها واعتمادها من مجلس الجامعة ، وأن يكون التخصص المحول إليه الطالب امتدادا لتخصصه في الجامعة المحول منها ، إلى جانب أن يكون الطالب قد أنهى دراسة فصل دراسي واحد على الأقل، ولا يشمل ذلك فصول التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة .

كما تتضمن الشروط أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة بجامعته عند تقديم الطلب، ويدخل في ذلك الطالب المعتذر والمؤجل ، وكذا ألا يكون قد مضى على دراسته في الجامعة المحول منها أكثر من عامين دراسيين ، وأن يدرس الطالب المحول ما لا يقل عن (60%) من المقررات في جامعة أم القرى ، علاوة على أن يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل بطلب معادلة المقررات الدراسية خلال فصل دراسي واحد من قبول تحويله بالجامعة ، وأن يحقق الطالب عند تقديم طلب التحويل النسبة الموزونة للقبول في البرنامج المحول إليه، وفق معايير القبول للطلبة المستجدين لنفس السنة الدراسية ، بالإضافة إلى أنه لا يسمح للطالب بتغيير تخصصه الذي قبل عليه.

وأفادت الجامعة أن المستندات المطلوبة التي سيتم إرفاقها عند تقديم الطلب الذي سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 / 11 / 1444 هـ إلكترونياً في ملف بصيغة PDF تتمثل في إحضار إفادة انتظام من الجامعة أو شهادة تعريف (مختومة) ، وإحضار السجل الأكاديمي الرسمي (كشف الدرجات – مختوم) ، وكذلك توصيف المقررات (مفردات المواد) وهو: شرح تفصيلي لمحتوى المقررات المراد معادلتها ، وأيضا إحضار صورة من إثبات الهوية (بطاقة الهوية الوطنية – كرت عائلة) ، وصورة من الشهادة الثانوية بالإضافة إلى إحضار إفادة بالمكافآت المستلمة من الجامعة المحول منها.