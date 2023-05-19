فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات السعودية لجامعة أم القرى

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أعلنت جامعة أم القرى فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إليها لعام 1445 هـ في درجة البكالوريوس للطلبة السعوديين وأبناء المواطنات السعوديات وأمهات المواطنين السعوديين وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى يوم الخميس الموافق 12 / 11 / 1444 ه.

وأوضحت أن التحويل سيكون إلكترونياً عبر بوابة القبول الموحد، وفقاً لعدد من الشروط تمثلت في أن الجامعة أو الكلية المحول منها معترف بها في وزارة التعليم، أو من مؤسسة تعليمية مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة إذا كانت خارج المملكة، وألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.

وكذلك لا يتم تحويل الطالب من خارج الجامعة، إلا بعد اجتيازه للاختبارات والمقابلات التي تشترطها بعض التخصصات والتي تم إقرارها واعتمادها من مجلس الجامعة، وأن يكون التخصص المحول إليه الطالب امتداداً لتخصصه في الجامعة المحول منها، إلى جانب أن يكون الطالب قد أنهى دراسة فصل دراسي واحد على الأقل، ولا يشمل ذلك فصول التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة .

وبيّنت أن الضوابط تتضمن أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة بجامعته عند تقديم الطلب، ويدخل في ذلك الطالب المعتذر والمؤجل، وألا يكون قد مضى على دراسته في الجامعة المحول منها أكثر من عامين دراسيين، وأن يدرس الطالب المحول ما لا يقل عن (60%) من المقررات في جامعة أم القرى.

كما تضمنت أن يتقدم الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل بطلب معادلة المقررات الدراسية خلال فصل دراسي واحد من قبول تحويله بالجامعة، وأن يحقق عند تقديم طلب التحويل النسبة الموزونة للقبول في البرنامج المحول إليه، وفق معايير القبول للطلبة المستجدين لنفس السنة الدراسية، بالإضافة إلى أنه لا يسمح للطالب بتغيير تخصصه الذي قبل عليه.

ونوهت الجامعة بأن المستندات المطلوبة سيتم تقديمها في ملف بصيغة PDF وتتمثل في إحضار إفادة انتظام من الجامعة أو شهادة تعريف مختومة، وإحضار السجل الأكاديمي الرسمي “كشف الدرجات – مختوماً”، وكذلك توصيف المقررات “مفردات المواد” وهو: شرح تفصيلي لمحتوى المقررات المراد معادلتها، وأيضا إحضار صورة من إثبات الهوية “بطاقة الهوية الوطنية – كرت عائلة”، وصورة من الشهادة الثانوية، وإفادة بالمكافآت المستلمة من الجامعة المحول منها.