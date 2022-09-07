فتح باب التسجيل في برنامج التعليم المدمج لمسارات “الثانوية”

أطلقت وزارة التعليم، المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية، الذي يستهدف طلبة المسار العام في السنة الثانية، ممن لا تتوفر لهم مقاعد دراسية في المسارات التخصصية في مدارسهم، ولديهم الرغبة في دراسة مسار تخصصي آخر إضافة للمسار العام.

ويتيح البرنامج لهم فرصة الالتحاق بالمسار التخصصي الذي يرغبون به من خلال التسجيل في نظام نور “برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية”.

وتقوم آلية عمل برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية على “نموذج التعلم المدمج”، حيث يتعلم الطالب مواد المسار العام حضوريًا بالمدرسة، فيما يتعلّم مواد المسار التخصصي -غير المشتركة مع المسار العام- تعليماً إلكترونياً ذاتياً عن بُعد، من خلال المقررات الإلكترونية المعيارية في منصة مدرستي وتحت إشراف معلم ميسر، بينما تُعقد الاختبارات النهائية حضورياً بالمدرسة.

ويشمل البرنامج أربعة مسارات تخصصية يمكن للطلبة الالتحاق بأي منها، وهي مسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي، هادفاً إلى توفير فرص ومسارات تعليمية مرنة وإضافية للطلبة في المسار العام وفق رغباتهم الدراسية، وتحسين تكافؤ فرص الوصول للتعليم، إلى جانب دعم الطلبة في اكتساب مهارات تؤهلهم للاستعداد للمستقبل والمنافسة العالمية في سوق العمل.

كانت وزارة التعليم قد وجهت إدارات ومكاتب التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بالبدء في تطبيق وثيقة البرنامج في كافة المدارس الحكومية والأهلية بداية من العام الدراسي الجديد 1444 هـ، وفتح المسارات التخصصية في برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية وفق معايير محددة في عدد من المدارس المستهدفة، داعيةً إلى متابعة تطبيق البرنامج في الميدان التعليمي، وحصر وإرسال المقترحات التطويرية.