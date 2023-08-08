فتح باب التقديم لعروض الأفلام “قيد الإنجاز”

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فتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي باب التقديم لسوق المشاريع، وعروض الأفلام قيد الإنجاز لصناع الأفلام السعودية والعالم العربي وإفريقيا.

ويستمر التقديم حتى 21 من أغسطس الجاري، وذلك ضمن دورة 2023 والتي ستقام في فندق ريتز كارلتون في جدة.

ويوفر صندوق البحر الأحمر الدعم للمشاريع التي تحتاج لإنهاء العمليات قيد الإنجاز بعد إتمام تصويرها؛ للوصول إلى النسخة النهائية، كما يدعم سوق المشاريع مجموعة مختارة من المشاريع تتراوح بين 10 – 12 مشروعاً قيد التطوير أو قيد الإنتاج.

وتقدم عروض الأعمال قيد الإنجاز مجموعة مختارة من الأعمال تتراوح ما بين 5 – 6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، كما سيتم اختيار 23 مشروعاً لمعمل البحر الأحمر لمخرجين من المملكة والدول العربية، بالإضافة إلى 12 مشروعاً للسوق لمخرجين من قارة إفريقيا والدول العربية.

ومن المقرر أن تقدم جميع المشاريع المختارة لضيوف الصناعة في سوق البحر الأحمر ضمن سلسلة من جلسات الطرح التقديمي وعروض تقديم الفيديو، بحضور مخرج كل مشروع ومنتجه، بالإضافة إلى تقديم المشاريع للحضور، وسيتم تنظيم اجتماعات فردية بين جميع أصحاب المشاريع وضيوف الصناعة.

وتحظى جميع المشاريع المختارة بفرصة المنافسة على جائزة البحر الأحمر المدعومة من صندوق البحر الأحمر والتي ستمنحها لجنة تحكيم سوق المشاريع.