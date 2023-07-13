فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ بجامعة أم القرى

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا (بدون رسوم دراسية) في مرحلة الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه، للعام الجامعي 1445هـ، ابتداءً من يوم الاثنين 29 / 12 / 1444 هـ، الموافق 17 / 07 / 2023 م (الساعة العاشرة صباحاً)، وحتى يوم السبت 11 / 01 / 1445 هـ، الموافق 29 / 07 / 2023 م.

وبيّنت أنه يمكن للراغبين والراغبات في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعة الاطلاع على شروط القبول المعلن عنها والمنصوص عليها في اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، وقواعدها التنفيذية بجامعة أم القرى عبر الموقع الإلكتروني للعمادة، لافتة النظر إلى أن الشروط العامة للقبول في برامج الدراسات العليا تتمثل في أن يكون المتقدم سعوديَ الجنسية، أو حاصلاً على منحة دراسية للدراسات العليا ، وكذلك حصول المتقدم على تقدير جيد جداً في الدرجة العلمية السابقة للبرنامج المتقدّم عليه، وكذا أن يكون حاصلاً على ذلك المؤهل من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها، ويشترط معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار القدرات العامة للجامعيين على أن لا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار خمس سنوات.

وأفادت العمادة أنه يستثنى من شرط اللغة المتقدمون الحاصلون على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي اللغة الرسمية فيها هي اللغة الإنجليزية.