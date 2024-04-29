فتح بوابات سد الملك فهد ببيشة لتعزيز المصادر المائية ودعم المزارعين

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فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، اليوم، بوابات سد الملك فهد بمحافظة بيشة، لتصريف 30 مليون متر مربع من مياه السد لمدة 174 يومًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ جميع إجراءات السلامة.

وأشار الفرع إلى أن التصريف يأتي تعزيزًا للمصادر المائية بالمحافظة وخدمةً للمزارعين والتنمية الزراعية، وذلك بناءً على الخطة التشغيلية المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبحسب المواسم الزراعية بوادي بيشة.

وتبلغ السعة التخزينية للسد 325 مليون متر مكعب ويبلغ ارتفاعه 103 أمتار، فيما يبلغ طوله عن القمة 507 أمتار، ويبلغ طول مفيضه 225 مترًا.

وزود السد بـ 4 أنفاق لصرف المياه، يتم التحكم فيها بواسطة 6 بوابات منزلقة، كما زود السد بـ 6 مجموعات من أجهزة الرصد والمراقبة المختلفة لمراقبة سلامة واستقرار جسم السد.