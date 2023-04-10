فتنة جماعة العهد.. “سحر دعدع” تروي تاريخ “حارة المظلوم” في جدة وسبب تسميتها بهذا الاسم (فيديو)

روت الدكتورة سحر دعدع، أستاذة التاريخ ، تاريخ “حارة المظلوم” في جدة، وتفاصيل الحادثة التي كانت وراء تسميتها بهذا الاسم.

وقالت “دعدع” خلال ظهورها في برنامج الليوان الذي يُقدمه عبد الله المديفر، عبر شـــاشة روتانا خليجية: “وقعت حادثة عام 1134 هجرية، حيث أراد عدد من التابعين للأغوات، أولاد زوجاتهم الذين يقومون بتربيتهم، الدخول في سلك الخدمة العسكرية”.

وأضافت: “لكن رجال الحامية رفضوا طلبهم، ما أدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة وفتنة، اعتصم أغوات المسجد النبوي داخل المسجد، وحاول قاضي المدينة الصلح بين الأغوات ورجال الحامية، لكن أغوات المسجد رفضوا حضور الجلسة عند القاضي”.

وأكملت: “اعتبرهم القاضي عصيان وأرسل إلى شريف مكة، والأخير أرسل خطاب للســـــلطان وصدر حكم بفصل عدد من الأغوات ونفيهم، والأغوات اتصلوا مباشرة بالسلطان، وقالوا له أنهم مظلومون، فصدر قرار بإلغاء الحكم السابق وإعادة الأغوات إلى عملهم مرة أخرى”.

ووصل: “أمر بقتل المتسببين من رجال الحامية، وكان من ضمنهم عبد الكريم البرزنجي، وهرب إلى جدة وتمكن والي جدة من القبض عليه وأعدمه شنقا، ويقال أن جثته تركـــت طوال الــيوم في الأرض، لذلك سميت الحارة بحارة المظلوم نسبة إلى عبد الكريم لأنه كان مظلوم، وسمي ما حدث بـ فتنة العهد”.

فتنة جماعة العهد..

الدكتورة سحر دعدع تروي تاريخ "حارة المظلوم" في جدة، وتفاصيل الحادثة التي كانت وراء تسميتها بهذا الاسم#أغوات_الحرم_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/B4VDqgTojL — الليوان (@almodifershow) April 9, 2023

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