“فجاجة” تتربع على صدارة أشواط رموز الحيل والزمول في مهرجان الإبل

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تنافست اليوم، أكثر من 78 مطية على أربعة أشواط انطلقت بمسافة 8 كيلومترات، ضمن سباقات أشواط فئة رموز الحيل والزمول في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة التي تقام تحت شعار “عز لأهلها”.

وحصدت المطية “فجاجة” المركز الأول بزمن قدره 12:10.485 دقيقة، وجاءت بالمركز الثاني المطية “عجيب”، وحققت المطية “معزة” المركز الثالث، وجاءت المطية “ريماس” بالمركز الرابع .

ويتوّج الفائز بالمركز الأول في شوط فئة البكار بمبلغ 700 ألف ريال، كما يتوج الثاني بمبلغ 250 ألف ريال، والثالث بمبلغ 150 ألف ريال، والرابع 100 ألف ريال، والخامس بمبلغ 75 ألف ريال.

وفي فئة القعدان لهذا الشوط يتوج الفائز الأول بمبلغ 500 ألف ريال، والثاني 200 ألف ريال، والثالث 100 ألف ريال، والرابع 75 ألف ريال، والخامس 50 ألف ريال.

وتبلغ قيمة الجوائز المرصودة لأشواط الرموز في مهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن الذي يقام بالصياهد نحو 18 مليون ريال لفئة اللقايا والحقايق والجذاع والثنايا (قعدان – بكار).

وتُعد أشواط الرموز أغلى تتويج مادي ومعنوي يحظى به ملاك الهجن في السباقات، ودائماً ما تشهد تلك الأشواط منافسة شرسة بين نخبة المطايا المشاركة بمختلف الشعارات، والفوز بشوط الرمز أغلى اللحظات في تاريخ المالك، ويعد ميزة نوعية، ويحسب للمالك والمضمر والمطية في قيمتها السوقية.

ويعمل مهرجان المؤسس على تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.