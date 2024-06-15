فخامة رئيس جمهورية مصر العربية يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية

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زار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يوم أمس خلال زيارته للمدينة المنورة المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية الشيخ الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني .

واطلع فخامة الرئيس المصري على أجنحة المعرض الابداعية المختلفة التي تُغطي جوانب حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- وجمالياتها ومنها: النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه وكأنك معه، وبانوراما الحجرة النبوية الشريفة التي تعرض تفاصيل دقيقة ومؤصلة لبناء الحجرة الشريفة وتطورها حتى العهد السعودي الزاهر بعرض تقني مرئي عبر شاشات حديثة، كما اطلع فخامته على محاكاة للمنبر النبوي الشريف وتاريخه عبر مجسمات وشاشات تفاعلية ذكية، وكذلك على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن والسنة، والحرمين الشريفين.

وأبدى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعجابه بهذا المشروع النبوي الحضاري الذي يُقدم سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعناها الشامل الصحيح بأحدث وسائل العرض، مُقدماً شُكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة والقائمين على هذا المعرض والمتحف.