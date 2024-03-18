فرايبورج ينفصل عن مدربه شترايخ بعد 12 عاما مع الفريق

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أعلن نادي فرايبورج الألماني اليوم الإثنين، استقالة كريستيان شترايخ المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الجاري بعد أكثر من 12 عاما في منصبه.

وتولى شترايخ / 58 عاما / المسؤولية في يناير 2012 وقاد الفريق للتأهل لنهائي كأس ألمانيا في عام 2022، والتأهل للمسابقات الأوروبية أربع مرات.

واحتل فرايبورج المركزين السادس والخامس بالدوري الألماني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع.

وأشار شترايخ إلى أنه حان وقت الرحيل بعد ما يقرب من ثلاثة عقود داخل جدران النادي، حيث كان لاعبا ومدربا لفريق الشباب.

وقال المدرب الألماني في بيان رسمي لناديه “لقد فكرت في الأمر طويلا، وناقشت هذا القرار مع الكثيرين، ولكن بعد 29 عاما أعتقد أنه حان الوقت لإفساح الطريق أمام وجوه جديدة وطاقات جديدة”.

وأضاف “لقد عشت تجارب ولحظات رائعة مع الفريق، فهذا النادي هو حياتي وسعيد للغاية بالمودة والدعم الكبير الذي حظيت به هنا”.

من جانبه قال يوخن ساير الرئيس التنفيذي للنادي “نأسف لهذا القرار، ولكننا نحترم رغبة شترايخ”، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في الوقت المناسب.

ويعد كريستيان شترايخ ثاني أكثر مدرب بقى في منصبه بالنادي بعد فولكر فينكه الذي تولى المسؤولية لمدة 16 عاما خلال الفترة من 1991 إلى 2007.

ويعد مدرب فرايبورج أيضا صاحب ثاني أطول مسيرة تدريبية بين أندية الدوري الألماني خلف فرانك شميدت المدير الفني لفريق هايدنهايم المستمر في منصبه منذ عام 2007.