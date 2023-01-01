فرديناند: النصر منح رونالدو السعادة والبيئة التنافسية للتألق مجددا

أكد ريو فرديناند، أن زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، يشعر بسعادة كبيرة بعد انتقاله لصفوف نادي النصر، وهذا ما لمسه خلال فترة تواصله مع رونالدو أثناء تفاوض النصر معه، وكذلك بعد التوقيع.

وقال ريو فريديناد، المدافع السابق لمنتخب إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد، في تصريحات له عبر لـ “BT Sport”، أن البرتغالي رونالدو كان سعيدا للغاية بعد التوقيع للنصر، وأضاف: أتحدث دائما مع كريستيانو رونالدو، وهناك أشياء لا أحب التحدث عنها قبل نشرها في الأخبار، كنت على دراية بما يجري وراء الكواليس وأستمع، أنا سعيد لأنه سعيد أخيرا.

وتابع: أي لاعب كرة قدم في عالم لابد من توفير السعادة والبيئة التي يلعب فيها، ليكون سعيدا، لذلك أنا سعيد لأنه على وشك العثور على تلك السعادة والمضي قدما.

وأوضح ريو: أنها مغامرة جديدة وتحدي جديد لرونالدو، حيث الذهاب واللعب لنادي معين في دوري جديد ومختلف دوري تنافسي للغاية،، كانت مواجهة لا تصدق، حب كرة القدم في السعودية جنوني، أنا متأكد من أنها ستكون مغامرة رائعة، إنها فصل جديد.

وأعلن النصر تعاقده رسميا مع الأسطورة البرتغالية رونالدو “37 عاما” حتى 2025.

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