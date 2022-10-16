فرز الوحدات العقارية يسجل نمواً بـ 88 % خلال الربع الثالث

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سجل برنامج فرز الوحدات العقارية ارتفاعاً في عدد الوحدات العقارية المفرزة خلال الربع الثالث لعام 2022 تجاوز 88% مقارنة بالمدة ذاتها في العام 2021، حيث فرز البرنامج نحو 19 ألف وحدة عقارية.

وأوضح مدير برنامج فرز الوحدات العقارية المهندس مهند العبود أن عدد الوحدات المفرزة منذ تأسيس البرنامج تجاوز 207 آلاف وحدة عقارية، إذ جاءت محافظة جدة الأعلى على مستوى مدن المملكة، حيث فرز البرنامج فيها ما يزيد عن 53 ألف وحدة عقارية، بينما فرز أكثر من 46 ألف وحدة في مدينة الرياض، وفي المنطقة الشرقية فرز قرابة 28 ألف وحدة عقارية، وحوالي 21 ألف وحدة عقارية في مكة المكرمة، بينما في عسير 18 ألف وحدة عقارية مفرزة، وذلك منذ بداية البرنامج.

وبيّن العبود أن تنويع الخيارات السكنية للراغبين في التملك أسهمت في زيادة إقبال المطورين العقاريين على بناء عقارات ومجمعات عقارية وفرزها إلى وحدات عقارية؛ لزيادة المعروض العقاري وإتاحتها للمستفيدين، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل بشكل مستمر على تطوير وتحسين رحلة العميل وأتمتت العمليات إلكترونيا مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة العدل لإصدار الصكوك بعد الانتهاء من عمليات الفرز، ومنصة بلدي للتحقق من بيانات الرخص الإنشائية وذلك لإتمام عمليات الفرز، إضافة إلى توفير قائمة بالمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج؛ لتسهل على المطور العقاري تنفيذ طلبات الفرز عبر منصة فرز الوحدات.

ويمكن للمهتمين زيارة المنصة من خلال الرابط: https://subdivision.housing.gov.sa/node.