فرص عمل في مدينة الرياض.. التخصصات ورابط التقديم

المناطق-الرياض

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه الرسمي للتوظيف (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية

المسمى الوظيفي:

1- السكرتير التنفيذي

Executive Secretary

المؤهلات و المتطلبات :

دبلوم في السكرتارية أو الإدارة التنفيذية أو مجال ذي صلة

يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في مجال ذي صلة

يفضل الشهادة الاحترافية الإدارية (CAP) أو الشهادة الإدارية المهنية للتميز (PACE) أو أي شهادة أخرى معادلة

المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي)

تحديث قاعدة البيانات بدقة مع الأسماء والأرقام الداخلية والخارجية المطلوبة لأغراض التتبع والمرجعية

الرد على المكالمات الداخلية والخارجية وتسجيل الرسائل وتحويل المكالمات حسب المعايير