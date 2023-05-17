“فرضت” نفسها على السياحة العالمية.. المملكة تحقق المرتبة الـ13 باستقبال “السُيّاح”

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فرضت المملكة نفسها، من خلال القطاع السياحي، على ترتيب الدول الأكثر استقبالًا للسياح الدوليين، بعد تقدمها 12 مركزاً، لتصل إلى المرتبة الـ 13 في عام 2022، مقارنةً بالمركز 25 في عام 2019.

وكشف تقرير السياحة العالمية لشهر مايو الجاري، عن أن عدد السياح الدوليين الذين زاروا المملكة، بلغ عددهم 16.6 مليون سائح، لجميع الأغراض بعام 2022، فيما قدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزاً، لتصل إلى الـ11 بالعام الماضي، مقارنةً بالمركز 27 في عام 2019 على مستوى العالم

وخلال الربع الأول من العام الجاري، استقبلت المملكة حوالي 7.8 مليون سائح دولي لجميع الأغراض، وهو ما يمثل أعلى أداء ربعي تاريخياً، لتحقق نمواً بنسبة 64%، مقارنةً بنفس المدة من عام 2019، وبذلك تكون قد بلغت المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نمواً على مستوى العالم خلال المدة.

واعتبر أحمد الخطيب وزير السياحة، هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، وتتويجاً لدعم الدولة وتوجيهها، ببذل مزيد من الجهد لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

وأكد أن تطوير التأشيرات وتسهيل إجراءاتها، إلى جانب جهود الترويج في الدول المستهدفة، وتنوع الخيارات والوجهات السياحية بالمملكة، كانت من بين العوامل المؤدية إلى تحقيق هذه الإنجازات، قاطعاً وعداً بأن تواصل الوزارة جهودها من للمضي قدماً في تحقيق تطلعات الدولة، وجعل المملكة وجهة سياحية عالمية.

وكانت المملكة قد حققت إنجازاً جديداً، ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة، بالقفز إلى المركز 33، متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام 2019