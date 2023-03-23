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فرع “البيئة” بالجوف يبدأ تنفيذ الخطة التشغيلية الموسمية لشهر رمضان المبارك

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس 2023 - 7:16 صباحًا

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف خلال الأيام الماضية حملات رقابية على المسالخ وأسواق النفع العام بالمنطقة، وذلك ضمن أعمال الخطة التشغيلية الموسمية لشهر رمضان المبارك، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، وضمان سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة الجوف علي بن محمد المنصور أن الخطة تستهدف ضمان توافر وسلامة المنتجات خلال شهر رمضان المبارك، ومراقبة المسالخ وتطبيق الاشتراطات وتوفر الرقابة البيطرية والكشف على الذبائح، إلى جانب متابعة أسواق الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والمواشي والأعلاف، وسحب عينات وفحصها في مختبرات للتأكد من مأمونيتها من متبقيات المبيدات، والتأكد من الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات.

وأكد المنصور عدم التهاون مع مخالفي الانظمة وتطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين، مضيفا أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة خلال الفترة المقبلة لضمان صحة وسلامة المستهلكين.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس 2023 - 7:16 صباحًا
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