فرع البيئة بالجوف ينفذ برامج وورشًا توعوية في اليوم العالمي للسعار

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف والمكاتب التابعة بمحافطات المنطقة، حملات توعوية وورش عمل للتثقيف بمرض السعار وسبل مكافحته، وتعريف مختلف شرائح المجتمع بطرق الوقاية وتقديم الإرشادات اللازمة، وذلك بمناسبة حملة اليوم العالمي للسعار.

وشهدت مكاتب الوزارة بمحافظات المنطقة إقامة حملات وبرامج توعوية، بالإضافة إلى ورشة عمل في مكتب سكاكا تناولت التعريف بالمرض الذي يتسبب في وفاة 70 ألف شخص حول العالم سنويًا، وأهمية استخدام اللقاحات، وتحصين الحيوانات الأليفة في المنازل، إلى جانب توزيع المطويات والكتيبات التوعوية لتعريف المستفيدين بحملة اليوم العالمي للسعار.

وتأتي حملات وورش اليوم العالمي للسعار ضمن جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، لمكافحة الأمراض والآفات وتعزيز سبل الوقاية، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع.