فرع “البيئة” بالمدينة المنورة يُطلق حملة “أضحيتي”

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أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة ممثلًا بإدارة الثروة الحيوانية، حملة توعوية تحت شعار ” أضحيتي”؛ للتعرّف على طريقة اختيار الأضحية وضمان خلوّها من الأمراض، وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وتتضمن الحملة زيارات وجولاتٍ ميدانية لأسواق المواشي؛ لإرشاد المستفيدين بأهم الاشتراطات الصحية الواجب توفّرها في الأضحية، وشرح كيفية التمييز بين المواشي والعمر الذي يجب أن تبلغه الأضحية، بالإضافة إلى إقامة معرض توعوي مصاحِب في أحد المجمعات التجارية بالمنطقة، ومرسمًا للطفل.

وتُبيّن الحملة التي يشرف على تنفيذها عدد من المختصين والأطباء البيطريين، أهم الطرق السليمة لحفظ اللحوم وسلامتها من التسمم.