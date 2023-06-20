فرع البيئة بتبوك يؤكد جاهزية الأسواق والمسالخ في المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الرويلي اليوم الثلاثاء ميدانياً أسواق النفع العام والمسالخ بمدينة تبوك والوقوف على آخر الإستعدادت لموسم عيد الأضحى المبارك لعام 1444 ، والتأكد من الجاهزية المبكرة من حيث الكوادر الفنية الرقابية والتجهيزات المطلوبة .

وحث “المهندس الرويلي” المراقبين والمشرفين الفنيين على تلك الاسواق والمسالخ بمضاعفة الجهد وتكثيف الأعمال الرقابية سعياً لتقديم كافة التسهيلات التي تساعد المواطنين من إنجاز إحتياجاتهم سواء في الأسواق أو المسالخ وذبح الأضاحي وسرعة الإنجاز التي توازي تقديم الخدمة على المستوى المطلوب سواءً للمواطن أو المقيم ، ويأتي ذلك إنطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك والمتابعة من قبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي نائبه ووكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع وصولاً لأعلى درجة الجودة للخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين .