فرع “البيئة” بتبوك يوعي بالمخاطر البيئية في “عطاء وطن”

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شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم الاثنين في ركن تعريفي في فعالية عطاء وطن والذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك والتي تستمر لمدة يومين .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالأنابه الدكتور / أنور بن محمد السالمي بأن المشاركة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية المخاطر البيئة ، والتي تأتي تزامناً مع يوم “التطوع السعودي والعالمي” ، وأن الفرع يحرص دائما على مشاركة الجميع في المحافظة على البيئة بشتى جوانبها وفي كامل محيطنا البري البحري والهوائي، والتوسع لزيادة الرقعة الخضراء تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في الحفاظ على البيئة، فضلاً عن رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.