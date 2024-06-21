فرع البيئة بجازان : مسالخ المنطقة تستقبل أكثر من 15 ألف أضحية حتى نهاية أيام التشريق

المناطق_جازان

استقبلت المسالخ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان 15675 رأسًا من الأضاحي من أول أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى نهاية أيام التشريق .

ونفذ الفرع خطته التشغيلية في 19 مسلخًا لاستقبال المستفيدين وتقديم الخدمة في وقت قياسي بانسيابية ويسر، وبإشراف الأطباء البيطريين وكوادر الرقابة الصحية.

وكانت الفرق الرقابية المختصة قد قامت بجولات مستمرة في مختلف الأسواق، وكثفت الرقابة على أسواق المواشي ؛ للتأكد من خلو المواشي من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية .

وشملت المسالخ التي خدمت المستفيدين محافظات منطقة جازان كافة، تحت إشراف ومتابعة فرع الوزارة وتنظيم 95 موظفًا من الكوادر البيطرية والفنية والإداريين وحراس الأمن التابعين للوزارة، إضافةً إلى 307 من الأطباء البيطريين، والجزارين، وعمال النظافة، والإداريين، وحراس الأمن التابعين لمشغلي المسالخ، حيث نفذ الأطباء البيطريون والمراقبون الصحيون مهامهم في الكشف على الأضاحي والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية وفحص اللحوم بأيام النحر وضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي في المسالخ والمطابخ المرخصة لممارسة الذبح الموسمي .