فرع ” البيئة ” بجازان يبدأ خطة تشغيلية للأسواق والمسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك

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أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، خطته التشغيلية للأسواق والمسالخ بالمنطقة والمحافظات التابعة لها خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444 هـ.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن إدارة الأسواق والمسالخ بالفرع شرعت في تنفيذ الخطة التشغيلية التي جرى من خلالها متابعة جاهزية واستعداد مسالخ وأسواق المواشي بالمنطقة، حيث تمت تهيئة 19 مسلخًا لاستقبال الأضاحي موزعة على كامل منطقة جازان ومحافظاتها بطاقة استيعابية تزيد على 12 ألف رأس يومياً من الأغنام والماعز والأبقار والأبل، بمشاركة ما يقارب الـ250 عاملًا من أطباء بيطريين وفنيين وجزارين وعمال نظافة.

وأشار المهندس آل عطيف إلى أن الفرق الرقابية المختصة ستقوم بجولات مستمرة في مختلف الأسواق، وتكثيف الرقابة على أسواق المواشي، للتأكد من خلو المواشي من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية، وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية تمييزهم بين الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده، وحثهم على عدم ذبح الأضحية إلا في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية، وتوضيح الطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها، والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة.