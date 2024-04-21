فرع “البيئة” بجازان يكثّف جهوده لانطلاق مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية

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كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان استعداداته بالتعاون مع محافظة صبيا لإطلاق مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2024، الذي سيُقام في المركز الحضاري بمحافظة صبيا الخميس المقبل.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن الفرع الوزارة يواصل جهوده بالتنسيق مع محافظة صبيا والإدارات المشاركات؛ لتحقيق النجاح المأمول لنسخة العام الحالي من المهرجان، لافتاً إلى مشاركة 60 مزارعًا يعرضون أجود أنواع المانجو الذي تشتهر منطقة جازان بزراعته، إلى جانب منتجات الفواكه الاستوائية من “الباباي، والتين، والجوافة، والموز، والقشطة”.

وأضاف أن مشاركة فرع الوزارة تشمل كذلك تعريف زوار المهرجان بأصناف الفواكه الاستوائية الأخرى التي حققت نجاحات في زراعتها ، فضلًا عن التعريف بالخدمات التي يقدمها الفرع للمزارعين كافة.

وأكد المهندس آل عطيف، أن مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية يحقق نجاحات متميزة في كل عام بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثله بوكالة الزراعة سواءً من خلال فتح منافذ بيع لمزارعي المانجو والفواكه الاستوائية، أو من خلال التعريف بالتجارب الزراعية الناجحة لمركز الأبحاث الزراعية للعديد من الفواكه الاستوائية ذات الجدوى الاقتصادية، أو استثمار المهرجان كأحد عوامل الجذب السياحي في المنطقة التي تشتهر بثرواتها الزراعية ومواقعها السياحية المتنوعة.