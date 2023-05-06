فرع البيئة بنجران ينظِّم ورشة عمل للتعريف بلائحة المخالفات الخاصة بأسواق النفع العام والمسالخ

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نظَّمَ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران – ممثلاً بإدارة أسواق النفع العام والمسالخ ، ورشة عمل بمسرح الفرع ، للتعريف بـ “لائحة المخالفات الخاصة بأسواق النفع العام والمسالخ” بحضور منسوبي إدارة أسواق النفع العام والمسالخ ، و العاملين في القطاع.

وتناولت الورشة، ماهية النفع العام ، والتعريف بلائحة المخالفات الخاصة بأسواق النفع العام والمسالخ ، ومناقشة دور مراقبي الأسواق والمسالخ لتعزيز مستويات الرقابة ومتابعة سلامة الخضار والفواكه، ومتابعة صلاحية المنتجات الحيوانية والنظافة، ودور العاملين في المسالخ وأسواق النفع العام في تطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية وفقاً للوائح والأنظمة.