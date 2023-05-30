فرع البيئة والمياه والزراعة بالباحة يبدأ بفتح بوابات سد وادي العقيق

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بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة اليوم, بفتح بوابات سد وادي العقيق؛ لتخفيض منسوب المياه في حوض السد، بعد ورود كميات كبيرة من السيول المنقولة، إثر الأمطار التي تشهدها المرتفعات الجبلية بالمنطقة الجنوبية خلال الفترة الحالية.

وأوضح فرع الوزارة أن فتح بوابة السد جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة؛ بهدف تخفيض مخزون المياه بالسد والاستفادة منها لري المزارع على امتداد مجرى الوادي ورفع منسوب المياه في الآبار.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيّد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

الجدير بالذكر أن كمية التخزين بسد وادي العقيق حاليًا تبلغ 19,126,142 مترًا مكعبًا، وحجم الوارد من السيول يبلغ 1,467,673 مترًا مكعبًا, حيث أن الكمية المراد تصريفها تبلغ 1,126,142 مترًا مكعبًا, ويعد السد أحد مصادر مياه الشرب في منطقه الباحة.