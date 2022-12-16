فرع البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة ينظم معرضاً للزراعة العضوية

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أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة معرضًا للتعريف بالمنتجات الزراعية العضوية، بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، وذلك ضمن الحملة التوعوية بمنافع المنتجات العضوية.

ويشتمل المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام بأحد المولات التجارية، على ركن لعرض وإبراز المنتجات العضوية المحلية، وإرشاد الزوار بأساليب الزارعة العضوية، إضافةً إلى شاشة عرض تتيح التسجيل وتوثيق المنتجات العضوية للمزارعين تحت التحول، والراغبين في التحول.

يُذكر أن الحملة تُعد في محطتها الثالثة بمنطقة المدينة المنورة، وتشمل خلال هذا الشهر منطقة حائل، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.