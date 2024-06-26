فرع التجارة بمنطقة عسير يطلق حملته الرقابية لموسم الصيف

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بدأ فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير في تنفيذ خطته السنوية لموسم الصيف التي تشمل تكثيف الأعمال الرقابية والجولات الميدانية على المحال التجارية ومنافذ البيع والتأكد من جودة المنتجات المعروضة في جميع محافظات المنطقة.

وأشار الفرع إلى أن أعماله الرقابية استعداداً لموسم الصيف شملت حتى الآن أكثر من 600 منشأة تجارية وستتواصل خلال الأشهر المقبلة التي تشهد توافد السياح والزائرين إلى المنطقة من داخل المملكة وخارجها، مبيناً أن هذه الجولات ستشمل إضافة إلى مدينتي أبها وخميس مشيط ، محافظات تنومة والنماص ومحايل والمجاردة وظهران الجنوب وسراة عبيدة وبارق والحرجة وبلقرن وتثليث وطريب والبرك وغيرها.

من جهة أخرى نفذت الرقابية بالفرع خطتها التشغيلية لموسمي الحج والعمرة هذا العام ١٤٤٥من خلال الزيارات الميدانية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع ومراكز الخدمة على الطرق السريعة المؤدية لمنطقه مكة المكرمة (طريق الحجاز -طريق الساحل ) وذلك للتأكد من وفره السلع الغذائية والاستهلاكية وجوده الخدمات المقدمة، والتزام مراكز الخدمات ومحطات الوقود ومنافذ بيع إطارات السيارات بأنظمة حمايه المستهلك وفق احتياجات المسافرين.