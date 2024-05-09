فرع “الشؤون الإسلامية” بالمنطقة الشرقية يُنفّذ 1153 منشطًا دعويًا في المنطقة الشرقية خلال شهر شوال

المناطق_المنطقة الشرقية

نفَّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد خلال شهر شوال 1445 هـ ، (1153) منشطًا دعويًا بجوامع ومساجد مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وعبر البث المباشر، حيث تنوّعت المناشط بين (325) درسًا، (406) كلمات وعظية، و(200) محاضرة، و(203) من الدورات والبرامج العلمية، بالإضافة إلى (19) حلقة حوارية.

وشملت المحاضرات والدروس عددًا من المواضيع مخافة الله وأثرها على النفس، والمداومة على العمل الصالح، وفضل الدعوة إلى الله ومكانتها في الإسلام، ومنهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله، كما تناولت مواضيع حول العبادات وأحكامها.

ويأتي تنظيم هذه المناشط في إطار الجهود التي ينفذها الفرع؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على طلب العلم النافع.