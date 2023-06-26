فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية يجهز 1017 مصلى وجامعًا لعيد الأضحى المبارك

المناطق_واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، تجهيز 1017 مصلى وجامعًا؛ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ، حيث تم تجهيز 246 مصلى وجامعًا في مدينة الدمام، و41 في القطيف، و9 في رأس تنورة، و189 في الخبر، و230 في الأحساء، و122 في حفر الباطن، و37 في الجبيل، و43 في بقيق، و50 في النعيرية، و24 في الخفجي، و26 في قرية العليا.

وأوضح المدير العام للفرع عمر بن فيصل الدويش، أن الفرع أكمل كافة التجهيزات لتهيئة المصليات والجوامع وتوفير احتياجاتها وعمل الصيانة لمرافقها.