فرع الشؤون الإسلامية ينفذ مشروع صيانة لجامع القبلتين بالمدينة المنورة

المناطق_واس

نفذ فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة ممثلاً بإدارة المشروعات والصيانة مشروع صيانة في جامع القبلتين بالمدينة المنورة.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الجامع والحفاظ على جماله المعماري، وذلك باستخدام مواد عالية الجودة وأساليب حديثة تضمن دقة العمل والحفاظ على أصالة الجامع، الذي يعد من المعالم الدينية والتاريخية في المدينة المنورة.

يذكر أن هذا المشروع جزء من جهود فرع الوزارة للحفاظ على الجوامع الكبيرة والمساجد التاريخية وعلى تراثها الإسلامي العريق، بالإضافة إلى تعزيز حضورها الحضاري ولتطوير وتحسين وتهيئة الجوامع للمصلين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.