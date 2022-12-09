فرع “الموارد البشرية” بالرياض ينظم مبادرات تطوعية وورش عمل ويكرم المتطوعين

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نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع مجموعة من الفعاليات الداخلية والخارجية بمشاركة مستفيديه والمجتمع الخارجي تحت شعار ” عطاء وطن” وبالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع .

شملت الفعاليات مبادرات تطوعية مثل” حقيبة الادوات المدرسية التي شارك فيها 170 متطوع ووزعت خلالها 1000 حقيبة على محتاجيها داخل مدارس التعليم و مبادرة كسوة الشتاء التي استهدفت جميع العمال والعاملات وحراس الامن والسائقين بتوزيع البطانيات واللحف الشتوية كما شملت الفعاليات تنظيم ورش العمل بعنوان ( روح التطوع ) من ابرز محاورها الحديث عن نشاة نظام العمل التطوعي بالمملكة واهمية العمل الذي تقوم به منصة العمل التطوعي بالإضافة إلى استقبال وزيارة الجهات الخارجية ذات العلاقة وتكريم المتطوعين .

وتهدف الفعاليات التي اقيمت في كلٍ من “مركز التنمية الاجتماعية بالرياض ومراكز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية والذكور بالمجمعة ودار التربية الاجتماعية للبنات و الحضانة الاجتماعية بالرياض ” الربوة “ورعاية المسنات الى التعريف بالتطوع واهميته واستعراض تجارب المستفيدين والمنسوبين في هذا المجال .