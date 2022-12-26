فرع الهلال الأحمر السعودي بالقصيم يرفع جاهزيته تزامناً مع تقرير الحالة المطرية

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يواصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم رفع جاهزيته تزامناً مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.

وأكد مدير عام الفرع خالد بن صالح الخضر الجاهزية التامة لفرع الهيئة بالمنطقة لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لطالبيها عبر تطبيق أسعفني وتوكلنا أو عبر الاتصال بـ997 ، حيث تم رفع الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية العاملة والتطوعية ، بالإضافة للفرق الميدانية للدعم اللوجستي لخدمات التموين الطبي وصيانة سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية والتقنية، وذلك بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.

وناشد فرع الهيئة بالقصيم جميع المواطنين والمقيمين إتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.