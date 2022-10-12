فرع الهلال الأحمر بالشرقية يدشن برنامج “معالي المحافظ” للإسعافات الأولية

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دشن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية اليوم برنامج “معالي المحافظ”، بالتعاون مع فريق نبض السفراء المعني بالتدريب على الإسعافات الأولية، وذلك ضمن برامج الهيئة التدريبية والتوعوية التي تعنى بنشر ثقافة الإسعافات الأولية بين الفئات العمرية من 8 – 15 سنة (بنين وبنات).

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالشرقية الدكتور خالد العنزي أن برنامج “معالي المحافظ” يشتمل على تدريب 20 طفلًا وعلى مدار أسبوعين من الفئة العمرية من 8 – 15 سنة (بنين وبنات)، يتدربون خلالها على عدد من المهارات، منها مبادئ الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وطريقة تقييم الحالة الإسعافية، وطلب المساعدة على الرقم 997 ، وإسعاف حالات الغصة والاختناق، وإسعاف الإصابات المختلفة كالكسور والجروح والنزيف والحروق، بالإضافة إلى إسعاف الحالات الطارئة مثل السكر والربو والصرع.

وبين أن البرنامج التدريبي يتضمن تعريف الأطفال بمجالات التطوع المناسبة لهم في الهيئة، والمبادئ الأساسية السبعة للحركة الدولية للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومهارات الإلقاء والخطابة من خلال مدربين متخصصين في التوست ماستر للأطفال، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الأطفال كمدربين على الإسعافات الأولية ومتطوعين مشاركين بأعمال الهيئة الإنسانية ومثقفين ينشرون الوعي الإسعافي بالمجتمع.