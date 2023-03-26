فرع الهلال الأحمر بتبوك ينظم دورة تدريبية حول طرق التعامل الآمن مع الطائرات العامودية

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نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك اليوم دورة تدريبية بعنوان التعامل الآمن مع الطائرات العمودية بالتعاون مع شركة الطائرات المروحية، بحضور عدد من قيادات الفرع وبمشاركة مجموعة من منسوبي الجهات ذات العلاقة.

وقال مدير الفرع نواف العنزي أن هذه الدورة تأتي ضمن البرامج التدريبية التي يحرص على تنظيمها الفرع لتزويد منسوبيه والجهات الخدمية ذات الأعمال المشتركة بالخبرات الممكنة في التعامل مع مختلف الحوادث، مؤكداً أهمية تنفيذ هذه الدورة والاستفادة مما طرح فيها من محاور في تطوير وتدريب الكوادر وإكسابهم مهارات جديدة وزيادة قدراتهم للاستجابة في حالات الطوارىء لاسيما بأن هذا التدريب يأتي من ضمن خطط الهيئة بالمنطقة في تدريب الكوادر وتأهليهم تماشياً مع تطورات المرحلة المقبلة للهيئة والتي تشمل تشغيل الإسعاف الجوي بالمنطقة.

ودعا الجميع بعدم التردد والمبادرة في التسجيل في برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية وبقية الدورات التي تقدمها الهيئة للإسهام في حفظ الأرواح وذلك عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني (منصة متأهب ) للاستفادة من الدورات التي تقدمها الهيئة وذلك من خلال الرابط (https://mutaaheb.srca.org.sa/ ).