فرع الهلال الأحمر بعسير ينفذ برنامجاً توعوياً خلال شهر رمضان

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نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير اليوم, برنامجاً توعوياً، ضمن مبادرة “أجاويد”، الرمضانية، في مسار ” وعي”، وذلك على ممشى شارع الفن بمدينة أبها.

ويهدف البرنامج الذي يستمر طيلة أيام شهر رمضان الذي يستهدف شرائح المجتمع، إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية، والتعريف بأهم طرق التعامل مع الحالات الطارئة قبل وصول الفريق الإسعافي، حيث تم تزويد الفريق بسيارة (رفيدة) وهي سيارة مجهزة بشاشات تعرض المادة العلمية للجمهور ومن ثم الإجابة على أسئلة المشاركين.

وقدم البرنامج نبذةً عن تطبيق “أسعفني”، وطريقة طلب الخدمة منه، وكيفية الالتحاق بمنصة “متأهب” للحصول على الدورات التدريبية الإسعافية.