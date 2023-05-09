فرع الهلال الأحمر بنجران يحتفي بفعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر

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احتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، أمس، بفعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر تحت عنوان “كل ما نفلعه ينبع من القلب”، وذلك بتنظيم معرض مصاحب بمجمع العزام مول، كما ينظم العديد من الأنشطة والبرامج، منها إقامة ندوات ثقافية ومحاضرات إسعافية توعوية ذات صلة بيوم الهلال الأحمر والصليب الأحمر العالمي الذي يوافق الثامن من شهر مايو من كل عام.

وتضمنت الاحتفالية عدة فعاليات توعوية تهدف إلى إرساء مفهوم العمل الإسعافي، نظراً لكون المشاركة في هذه المناسبة تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع وخلق ثقافة المبادرة للتطوع، واكتساب مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية، التي تحث بهذه المناسبة الجميع إلى التسجيل في البرنامج التدريبي “سفير الحياة” للإسعافات الأولية للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع للإسهام في حماية الأرواح بعد حِفظ الله، وبرامج زيارة المرضى وذوي الهمم وتقديم الهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.