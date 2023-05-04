فرع مركز وقاء بتبوك يحتفي باليوم العالمي للطبيب البيطري

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احتفى فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة تبوك، أمس، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، باليوم العالمي للطبيب البيطري، وذلك على مسرح فرع وزارة البيئة بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع “وقاء” بتبوك المهندس ناصر العطوي أن الطبيب البيطري يقوم بمهام حيوية تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك من خلال العمل في العيادات والمختبرات والمحاجر البيطرية، للكشف والتشخيص وعلاج الحيوانات والتصدي إلى الأمراض الحيوانية ومكافحتها ومنع دخولها إلى المملكة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وبيّن أن الفرع يطبق مفهوم الصحة الواحدة، والذي يعنى بصحة الإنسان والحيوان والبيئة ودوره البارز في المحافظة على غذاء الإنسان من مصدر حيواني والرقابة على جودة سلاسل الإمداد وصولاً إلى المستهلك النهائي، حيث يُعد الإرشاد البيطري ركيزة أساسية في خدمة المجتمع وحلقة وصل بين المربي والطبيب البيطري في توعية الهواة ومربي الماشية والدواجن وملاك الخيل على أهمية الرعاية والرفق بالحيوان واختيار التغذية الجيدة بالطرق المثلى، مع عدم استخدام أي مستحضر دوائي إلا باستشارة البيطري، إلى جانب رفع الوعي الصحي بطريقة التخلص الآمن من النافق دون إضرار بالبيئة.

وشدد مدير عام فرع “وقاء” بتبوك، على دور جميع الأطباء البيطريين البارز في الحفاظ على الصحة العامة، والعمل على وضع الخطط اللازمة للوقاية منها، وعدم انتقالها إلى الإنسان.