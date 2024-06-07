فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرقية يعد خطة متكاملة لموسم حج هذا العام

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أعد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية خطة تنفيذية شاملة ومتكاملة للمشاركة في موسم حج هذا العام 1445هـ بهدف تقديم أفضل الخدمات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة والطمأنينة كافة لهم.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية رئيس لجنة الحج الفرعية بالمنطقة الشيخ محمد بن مروعي خواجي، أن الخطة تقوم على الاستثمار الأمثل للتقنيات الحديثة والوسائل المتطورة والخدمات الرقمية، والجوانب الميدانية والتوعوية المتعددة، والتي تشمل عمل فرق العمل في مختلف منافذ ومواقع المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات التوعوية لهم وتوجيههم، إضافةً إلى تفعيل المنصات الرقمية والتقنيات الذكية لنشر الرسائل التوعوية وتعريف الحجاج بالأحكام الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة وغيرها.

وأشار إلى أن لجنة الحج بالمنطقة تشارك هذا العام بـ5 مراكز ميدانية ونقاط توزيع، وبث متنقل على مدار 24 ساعة في المنافذ البرية والجوية بالمنطقة، وخصصت 8 مركبات متنقلة، و 3 أجهزة “مبرور” للبث التوعوي بتقنية الواي فاي بمدى يصل إلى 350 متراً ويخدم أكثر من 100 جهاز ذكي في آن واحد، وتوزيع 140 ألف كرتٍ توعويٍ ذكيٍ مزودٍ بخدمة الدخول المباشر لمنصة الحج والعمرة والزيارة وتطبيق مبرور، عن طريق استخدام QR ، يتضمن مواد مرئية وصوتية ومقروءة، و 5 شاشات بصرية وتفاعلية للاستفادة من المحتوى التوعوي من خلال الاستخدام المباشر باللمس، أو بالبث المباشر، WiFi أو بواسطة تقنية NFC التي تبث المحتوى بمجرد وضع هاتف المستفيد قريباً من الجهاز، أو من خلال رسائل SMS بإدخال رقم الهاتف، أو باستخدام الباركود QR للدخول على منصة الحج والعمرة والزيارة.