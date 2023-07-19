فرع هيئة الصحفيين بجازان يطلق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة

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يستعد فرع هيئة الصحفيين بمنطقة جازان، لإطلاق سلسلة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي تستهدف منسوبي الفرع، والمختصين في المراكز الإعلامية من الجهات الحكومية والخاصة، وخريجي الصحافة والإعلام.

وتشمل الدورات التدريبية التي تُقام من خلال الاتصال المرئي أسبوعيًا، عبر الموقع الإلكتروني لفرع الهيئة، موضوعات متخصصة في التحرير الصحفي، والإعلام السياحي، والتقنيات الجديدة للصحافة الحديثة، والكاريزما الإعلامية، إلى جانب صناعة الأفلام السينمائية، وصناعة المحتوى الإعلامي والأفلام الوثائقية والبودكاست، وذلك بمشاركة عددٍ من المتخصصين.