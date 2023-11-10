فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير ينفذ مبادرة “روح وطن”

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نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، مبادرة”روح وطن”، واستهدفت منسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة (قيادة المنطقة الجنوبية – حرس الحدود).

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن عبدالله الشهري أن المبادرة التي شارك فيها ٧٢ مشاركاً، هدفت إلى تدريب وتأهيل منسوبي القطاعات العسكرية على كيفية التعامل مع رعاية المصابين في حالات الطوارئ التكتيكية والسيطرة على النزيف الحاد وطرق تقييم الإصابات، مشيراً إلى أن المبادرة جاءت ضمن المبادرات والبرامج الإسعافية التي يقوم بها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير ، للحفاظ على الأرواح والتوعية والتثقيف بالطرق الصحيحة للتعامل مع مختلف الحالات االإسعافية الطارئة قبل وصول الفرق الإسعافية.