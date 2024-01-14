فرع وزارة البيئة بحائل يناقش عدداً من احتياجات ‏بدء أعمال جمعية ملكات النحل التعاونية لتربية ‏النحل بالمنطقة ‏

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التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد الحسني ، ‏رئيس جمعية ملكات النحل التعاونية لتربية النحل بالمنطقة نورة الشمري ‏وأعضاء اللجنة ، وذلك بمقر الفرع.

وجرى خلال اللقاء, مناقشة أبرز احتياجات الجمعية لبدء أعمالها ‏وتحقيق ‏أهدافها وإمكانية تشغيل محطة إنتاج ملكات النحل، وإنشاء مختبر لفحص جودة العسل ، ‏وتوفير عيادات لفحص الأمراض، بالإضافة إلى ‏تحديد مواقع خاصة بالجمعية ومصنع تعبئة ‏وتغليف ومستودعات وثلاجات تخدم النحالين ، وكذلك مشروع لإدارة المناحل ومزادات للنحل ‏والعسل والكثير من الموضوعات التي تعني النحالين.