فرع وزارة البيئة بحائل يناقش عدداً من احتياجات ‏بدء أعمال جمعية ملكات النحل التعاونية لتربية ‏النحل بالمنطقة ‏

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التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فهد الحسني ، رئيس جمعية ملكات النحل التعاونية لتربية النحل بالمنطقة نورة الشمري وأعضاء اللجنة ، وذلك بمقر الفرع.
وجرى خلال اللقاء, مناقشة أبرز احتياجات الجمعية لبدء أعمالها وتحقيق أهدافها وإمكانية تشغيل محطة إنتاج ملكات النحل، وإنشاء مختبر لفحص جودة العسل ، وتوفير عيادات لفحص الأمراض، بالإضافة إلى تحديد مواقع خاصة بالجمعية ومصنع تعبئة وتغليف ومستودعات وثلاجات تخدم النحالين ، وكذلك مشروع لإدارة المناحل ومزادات للنحل والعسل والكثير من الموضوعات التي تعني النحالين.