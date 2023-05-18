فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية جولات تفتيشية على أسواق النفع العام

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع وزارة الداخلية المتمثلة بشعبة الأمن الوقائي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم حملة رقابية على أسواق النفع العام اسفرت عن ضبط أكثر من طن ونصف من الخضار والفواكه وتم التحرز عليها للاستفادة منها في برنامج حفظ النعمة والحد من الفقد والهدر الغذائي.

وأوضح الفرع أن جميع كوادره العاملة في الميدان يسعون إلى ضبط أسواق النفع العام من أي مخالفات والحد من الباعة غير النظاميين بالتعاون مع الجهات المختصة وضمان سلامة وجودة سلاسل الامداد الغذائي للاستهلاك الآدمي ، ومخالفة عدم الالتزم باللوائح النظامية والتحرز على جميع البضائع المجهولة المصدر وغير النظامية والاستفادة منها .

وجرى ضبط مخالفات من قبل المراقبين والمفتشين بإدارة الأسواق والمسالخ المخالفة لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

تمثلت في عدد ٤ مخالفات حررت في عرض منتجات تظهر عليها علامات التلف. ومخالفة حررت لسوء النظافة. وإنذار للتحميل والتنزيل.

يذكر أن الخضراوات والفواكه الصالحة يتم تسليمها إلى جمعية بنك الطعام السعودي (اطعام ) ،كما يتم تسليم الكمية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي لصالح شركة تدوير لتحويلها إلى أسمدة للاستخدام الزراعي.