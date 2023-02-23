فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة تحتفي بيوم التأسيس

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احتفت وزارة الرياضة بمنطقة الباحة أمس، بذكرى يوم التأسيس، من خلال تنظيم باقة من الفعاليات المتنوعة، وذلك في بمحافظة بلجرشي.

وتضمنت الفعاليات مسيرة الدرجات النارية والسيارات الكلاسيكيه ومسيرة للمشي وعروض تايكوندو وتنس طاولة وركن للرماية بالسهام وألعاب شعبية, ومسابقة افضل زي شعبي للاولاد والبنات, بالإضافة مسابقات والعاب شعبية, وتم توزيع الهدايا على الحضور وتكريم الفائزين.

وتهدف الفعاليات إلى تفعيل هذه المناسبة الغالية اعتزازا بتاريخ امتد لثلاثة قرون من الأمجاد، ولتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي.