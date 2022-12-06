فرع وزارة الرياضة بنجران ينظم المبادرة التطوعية “رياضتي سياحة”

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نظم فرع وزارة الرياضة بمنطقة نجران أمس، المبادرة التطوعية “رياضتي سياحة”، وذلك تزامناً مع اليوم السعودي العالمي للتطوع.

وتضمنت المبادرة التي شارك بها 259 متطوعاً ومتطوعة من مختلف الجهات، رياضة الهايكنج، ورياضة البايكرز، وزيارة عدد من الأماكن التراثية بالمنطقة، وإطلاق مسيرة من قلعة رعوم وصولاً إلى قصر الإمارة التاريخي.

وكرّم المدير العام لفرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله آل شيبان الجهات المشاركة في المبادرة والمتطوعين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى مجتمعٍ حيوي ممارس للرياضة تحقيقاً لرؤية 2030.