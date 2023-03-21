فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير ينهي إستعداداته لشهر رمضان

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أنهى فرع وزارة بمنطقة عسير، استعداداته لشهر رمضان لهذا العام 1444هـ، من خلال تهيئة وتجهيز جوامع ومساجد المنطقة، وتزويدها بإحتياجاتها التي اشتملت على الفرش وتوفير المصاحف بمختلف الأحجام وأرفف لحفظها ، وغيرها من المستلزمات.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة أحمد بن عبدالله الخيري، أن الفرق الرقابية تقوم بجولاتٍ يوميةٍ على المساجد والجوامع ، للتأكد من أعمال الصيانة الوقائية التي تشمل كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية، ووحدات التكييف, مبيناً أنه جرى التأكيد على سرعة إنهاء الأعطال والبلاغات والشكاوي والملاحظات والإفادة عنها.

وأبان أنه جرى التأكيد على منسوبي المساجد بضرورة الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة ، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصويرِ الأئمة والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، كما تم التأكيد على المؤذنين بالإلتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة.

وأشار الخيري إلى أهمية التحقق من عدم وجود أي مخالفات للمعتكفين في المساجد ، ومعرفة الإمام لبيانات المعتكفين وطلب موافقةِ الكفيلِ المعتمدةِ لغير السعودي وفق الضوابط والتوجيهات المبلغة مسبقاً، وتنظيم مشروع إفطار الصائمين في جوامع ومساجد المنطقة، وعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها.