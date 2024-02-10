فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة يقيم منتدى التنمية المستدامة لمنظمات القطاع غير الربحي

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أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية بجدة أمس منتدى التنمية المستدامة لمنظمات القطاع غير الربحي “التمكين والأثر” بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد جلال الغامدي وذلك بفندق السن ست بجدة.

وضم المنتدى محاضرات وندوات قدمها نخبة من المستشارين والمتحدثين والخبراء والمهتمين في مجال التنمية المستدامة، حيث ارتكزت محاور المنتدى حول رؤية المملكة ٢٠٣٠، وأهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات التنمية المستدامة في القطاع غير الربحي، وإسهامات الجهات غير الربحية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و دور القطاع الحكومي في تحقيق التنمية المستدامة.

وتخلل المنتدى عرضاً مرئياً لاستراتيجيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة، وعرضاً لأبرز جهود مركز التنمية بجدة وما يقدمه من ممارسات محوكمة إشرافية لتمكين التنمية المستدامة في مجال الإشراف على منظمات القطاع غير الربحي.

وتم في ختام المنتدى فتح المداخلات والنقاشات، والخروج بالتوصيات والمرئيات؛ التي سوف تصاغ ويتم رفعها للوكالة المعنية بالوزارة لمناقشتها ورصدها وتطويرها لتمكين التأهيل لمشاريع ومبادرات القطاع غير الربحي بالمنطقة.

يذكر أن المنتدى استهدف الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتعاونية ومراكز ضيافة الأطفال الأهلية ومراكز الإرشاد الأسري.