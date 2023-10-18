فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم يوقع شراكة مجتمعية مع جمعية أسرة

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وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم أمس، عقد شراكة مجتمعية مع جمعية التنمية الأسرية ببريدة (أسرة)، وذلك في مقر الفرع.

وتهدف الشراكة التي وقعها من جانب الفرع المدير العام عبدالله بن محمد السبّاعي، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الشريدة، إلى توطيد العلاقة بين فرع الوزارة ممثلة بـ (دار الملاحظة الاجتماعية، ومؤسسة رعاية الفتيات، ومركز الحماية الاجتماعية، وحماية الطفل)، وجمعية أسرة، من أجل زيادة الإسهام في المسؤولية المجتمعية، وتنوع الأنشطة من خلال التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات الفرع.

حضر التوقيع مساعدة المدير العام للتنمية الاجتماعية نورة بنت عبدالله المردسي، ومديرة إدارة الإشراف الاجتماعي مشاعل بنت سليمان الرميح.