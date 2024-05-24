فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة يدشن ملتقى المسؤولية الاجتماعية

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري للجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة, يدشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بعد غدٍ الأحد فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية تحت شعار “المسؤولية الاجتماعية لخدمة ضيوف الرحمن”.

ويتضمن الملتقى جلسات حوارية توضح إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية وتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها، تجاه ننشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والإسهام في تبني مبادرات مبتكرة تهدف إلى التنمية المستدامة.

كما يشمل الملتقى إقامة ورش عمل وتوقيع مذكرات تفاهم مع القطاعين العام والخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.